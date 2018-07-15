Эрдоган призвал не забывать о событиях 15 июля

Двух членов террористической организации FETÖ задержали в Азербайджане и Украине

Турция не забудет и не позволит забыть событий попытки переворота 15 июля 2016 года, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в воскресенье в Президентском комплексе Бештепе на встрече с родственниками и близкими граждан, павших в борьбе с путчистами.

По словам Эрдогана, героизм, проявленный гражданами Турции два года назад, не случаен. «Это часть борьбы, которую ведёт турецкий народ в течение многих веков», — сказал турецкий лидер.

«Турецкий народ устал лишаться наследия, нажитого веками ценой жизни, крови и неимоверных усилий. Лишаться из-за уловок, дипломатических игр, безрассудства и даже предательства. Больше этого не повторится», — подчеркнул Эрдоган.

Президент привлёк внимание к смене формы государственного правления в Турции. По его словам, президентская форма правления позволит устранить недочёты в законодательной и исполнительной ветвях власти, которыми ранее пользовались противники Турции с целью манипулирования политикой Анкары.

Эрдоган отметил, что лица, пытающиеся принизить значимость событий 15 июля 2016 года, движимы высокомерием и ненавистью к народу и стране.

Президент пообещал, что власти Турции будут шаг за шагом выявлять ячейки сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена. Единственной целью Гюленистской террористической группы (FETÖ), также как и террористов PKK и ДАЕШ, является разрушение целостности и единства страны, замедление развития Турции, подчеркнул Эрдоган.

«Каждый подросток, не сведущий в религии, не знающий родного языка, истории и культуры, является потенциальным орудием в руках террористов. Цели, заявленные страной, могут быть достигнуты лишь благодаря усилиям образованных поколений граждан. Несведущие граждане, далёкие от достижений страны, не внесут вклад в развитие страны», — предупредил глава государства.

15 июля во второй половине дня десятки тысяч граждан Турции придут к мосту «Павших 15 июля», где два года назад ценой жизни 34 человек было остановлена попытка государственного переворота в стране.

Перед участниками митинга также выступит президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в FETÖ, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погиб 251 человек.