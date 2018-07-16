В Стамбуле отметили 2-ю годовщину попытки госпереворота 15 июля

Миллионы жителей Турции в десятках городов страны в воскресенье приняли участие в митингах и шествиях, посвящённых второй годовщине попытки военного переворота 15 июля 2016 года.

Сотни тысяч граждан собрались на мосту «Павших 15 июля» в Стамбуле, где прошло шествие, приуроченное ко «Дню демократии и национального единства — 15 июля». В акции принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Участники акции почтили минутой молчания память погибших в результате попытки госпереворота, затем прозвучал государственный гимн Турецкой Республики («Марш независимости»).

Президент Эрдоган посетил «Мемориал жертв 15 июля» на мосту «Павших 15 июля», где Глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш зачитал молитвы за упокой души героев, погибших во время событий 15 июля 2016 года .

Турецкий лидер обратился с речью к участникам митинга.

Он заявил, что провал попытки госпереворота в стране 15 июля 2016 года является победой турецкого народа и всех угнетённых в мире, добавив, что эту дату отмечают и в Москве.

«Мы никогда не забудем и не позволим забыть день 15 июля, это историческая дата в истории нашей страны. Это олицетворение возрождения нации, её сопротивления атаке против нее. Это победа всей нашей нации, победа всех угнетённых мира. Представляете, и в Москве этот день тоже отмечают», — заявил Эрдоган, выступая на многотысячном митинге в Стамбуле в связи со второй годовщиной провала попытки переворота.

Он отметил, что борьба с террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ) будет продолжаться до тех пор, пока последний её член «не заплатит по счетам». По словам Эрдогана, переход страны на президентскую форму правления после его инаугурации 9 июля усилит Турцию.

«Мы навсегда покончили с периодом переворотов. Тем, кто попытается нарушить покой нашего народа, придётся иметь дело с нами, нашей армией, нашей полицией. Мы все станем свидетелями того, как новая система усилит Турцию, и страна заявит о себе на весь мир», — добавил турецкий лидер.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.