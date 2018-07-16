США начали переговоры с Турцией по продаже противоракетных комплексов Patriot

Государственный департамент США ведёт переговоры о возможной сделке по продаже Турции систем противоракетной обороны Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам С-400, о покупке которых Анкара уже договорилась с Москвой, заявил в понедельник представитель Госдепа.

Заместитель помощника секретаря Госдепартамента по политико-военным вопросам Тина Кайданов сообщила, что во время авиасалона в английском Фарнборо американские чиновники провели ряд переговоров в надежде увеличить продажи оборонной продукции США.

По её словам, Госдепартамент ведёт переговоры с Турцией и «пытается дать туркам понять, что мы можем сделать в отношении Patriot». Она не уточнила, прошла ли встреча на авиасалоне.

«В конечном итоге мы обеспокоены тем, что, купив эти системы у россиян, это станет поддержкой некоторых из наименее хороших действий, которые мы видели от них (России) в разных местах, включая Европу», — заявила Кайданов.

Вашингтон хочет быть уверенным, что системы, приобретённые союзниками США, «по-прежнему поддерживали стратегические отношения между нами и нашими союзниками, в случае Турции — это Patriot», — сказала она.

Турция в течение последних десяти лет ведёт переговоры с США и другими союзниками об удовлетворении своей потребности в системе воздушной обороны.

В сентябре прошлого года Анкара и Москва подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов США на поставку российских ЗРК С-400.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.