Эрдоган и Трамп обсудили Сирию в ходе телефонного разговора

Президент Эрдоган прибыл в Брюссель на саммит НАТО

Эрдоган и Путин обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп в понедельник провели телефонный разговор.

В ходе разговора два лидера обсудили последнюю ситуацию в Сирии, подчеркнув вклад совместной Дорожной карты по Манбиджу в укрепление сотрудничества по урегулированию сирийского конфликта.

Эрдоган и Трамп также отметили значимость тем, обсужденных на недавнем саммите НАТО в Брюсселе.

Президенты подчеркнули готовность к углублению сотрудничества по всем направлениям.

Эрдоган также пожелал Трампу удачи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, которая пройдёт в понедельник.