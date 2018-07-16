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Эрдоган и Трамп обсудили Сирию в ходе телефонного разговора

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: AP
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп в понедельник провели телефонный разговор.

В ходе разговора два лидера обсудили последнюю ситуацию в Сирии, подчеркнув вклад совместной Дорожной карты по Манбиджу в укрепление сотрудничества по урегулированию сирийского конфликта.

Эрдоган и Трамп также отметили значимость тем, обсужденных на недавнем саммите НАТО в Брюсселе.

Президенты подчеркнули готовность к углублению сотрудничества по всем направлениям.

Эрдоган также пожелал Трампу удачи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, которая пройдёт в понедельник.

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