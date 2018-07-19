В Турции прекратил действие режим ЧП

Эрдоган и лидер MHP договорились не продлевать режим ЧП в Турции

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения. Его действие официально завершилось этой ночью в 01:00 по местному времени.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года вскоре после предотвращения попытки переворота в стране. Режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.

Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.

Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что режим ЧП может быть возобновлён при возникновении террористической угрозы.

Организация объединенных наций одобрила решение властей Турции об отмене в стране режима чрезвычайного положения.

«Было бы хорошо видеть создание климата, при котором могут быть защищены все фундаментальные права», — сказал представитель генсека ООН Фархан Хак.

Совет Европы (СЕ) также выразил удовлетворение в связи с отменой режима чрезвычайного положения в Турции.

«Мы удовлетворены решением властей Турции не продлевать действие режима чрезвычайного положения в стране», — сказал в беседе с Агентством Анадолу пресс-секретарь СЕ Даниэль Холтген.

По его словам, СЕ готов предоставить Турции всю необходимую поддержку для обеспечения этого.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.