Турция и Нидерланды восстановят дипломатические отношения

Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения, говорится в совместном голландско-турецком заявлении.

«Министры [иностранных дел двух стран Мевлют Чавушоглу и Стеф Блок] договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией и вновь направить послов в Анкару и Гаагу, - отмечается в документе. — Министры также договорились, что глава МИД Нидерландов нанесёт официальный визит в Турцию во второй половине 2018 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

Сотрудничество с Турцией имеет важное значение для Нидерландов, заявил Блок, комментируя решение двух стран о нормализации дипломатических отношений и возвращении послов в Гаагу и Анкару.

«Хорошо, что Турция и Нидерланды переворачивают эту страницу и восстанавливают отношения, — отметил он. — Это очень важно для того, чтобы обсуждать вопросы, по которым мы сходимся во мнении, а также вопросы, точки зрения по которым расходятся. В сотрудничестве между Нидерландами и Турцией существует множество важных тем, например, борьба с террористической группировкой «Исламское государство», риски, связанные с возвращением бойцов из Сирии, консульские вопросы и другие».

Блок обратил внимание, что провёл встречу со своими турецким коллегой на саммите НАТО в Брюсселе 11 июля. «Мы обменялись мнениями о событиях 11 марта 2017 года в Роттердаме и признали, что расходимся во взглядах на произошедшее, — сказал министр. — Однако даже со странами, с которыми у нас есть разногласия, очень важно иметь полноценные дипломатические отношения. Мы должны иметь возможность связываться друг с другом на нужных уровнях».

Отношения Турции и Нидерландов ухудшились в марте 2017 года после отмены визита главы МИД Мевлюта Чавушоглу в Нидерланды. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Кроме того, добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили её «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что примет ответные меры.

После этого, в марте 2017 года, турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов из отпуска. В феврале 2018 года МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла.