Турция раскритиковала закон о национальном характере Израиля

Турция решительно осуждает принятие закона о национальном характере Государства Израиль, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын.

По словам политика, меры по узакониванию попыток выживания палестинцев с родных земель недопустимы и являются проявлением расизма. «Призываем международное сообщество дать должную реакцию на несправедливость, творимую Израилем на глазах всего мира» — сказал Калын.

На пленарном заседании Кнессета (парламент) Израиля большинством голосов утверждён спорный законопроект о национальном характере государства.

Закон носит в основном декларативный характер, и в нём оговаривается символика государства: название, флаг, герб и гимн. «Единый и неделимый Иерусалим является столицей государства Израиль», – отмечается в документе.

Поскольку этот закон имеет силу основного закона, данный параграф ставит дополнительное препятствие перед возможностью раздела города в случае политического урегулирования палестино-израильского конфликта.

После принятия законопроекта депутаты от палестинской фракции в знак протеста разорвали копии документа, и их вывели из зала заседаний.