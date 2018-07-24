Эрдоган и Путин на полях БРИКС обсудят энергетику и Сирию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на полях саммита БРИКС проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил во вторник журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Будет продолжен постоянный диалог, мы часто встречаемся с турецкими политиками, и телефонные контакты очень частые. Мы подсчитали, в этом году где-то 16 телефонных разговоров состоялось. Ну, здесь (на встрече — ред.) — и двусторонка, и энергетические проекты и, конечно, сотрудничество по сирийскому регулированию, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате и так далее», — сказал Ушаков.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) встретятся в Йоханнесбурге с главами ряда африканских государств, а также Аргентины, Турции и Ямайки.

Эрдоган посетит саммит в качестве действующего председателя Организации исламского сотрудничества (ОИС).