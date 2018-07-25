ЕК одобрила выделение $468 млн на образование сирийских беженцев в Турции

Еврокомиссия одобрила новый пакет помощи на сумму 400 миллионов евро (468 миллионов долларов США) на нужды образования сирийских беженцев в Турции в рамках второго транша, согласованного на саммите ЕС, сообщила в среду ЕК.



Это первая мера, принятая после согласования странами ЕС решения о дополнительном финансировании фонда для беженцев в Турции в размере 3 миллиардов евро.



«Четыреста миллионов евро будут предоставлены в виде прямого гранта министерству национального образования Турции. Финансирование обеспечит продолжение текущего образовательного проекта для сирийских беженцев в Турции, срок действия которого истекает в октябре 2018 года», — говорится в сообщении.



В конце июня государства-члены ЕС договорились о финансировании второго транша фонда в размере 3 миллиардов евро, из которых 2 миллиарда евро будут выделены из бюджета ЕС, а остальная часть за счет взносов государств-членов.



«Одобрив второй транш финансирования со стороны государств-членов ЕС, мы продолжаем выполнять наши обязательства по поддержке сирийских беженцев в Турции. Подтверждением этого является утверждение этого нового пакета помощи», — заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.



Продолжительность новой помощи превышает сроки предыдущего пакета и охватывает три учебных года, а не два.



Фонд ЕС для беженцев в Турции был создан в 2015 году с целью поддержки сирийских беженцев в Турции. Общий бюджет Фонда ЕС составляет 6 миллиардов евро на разные проекты, включая гуманитарные и негуманитарные. На сегодняшний день заключены контракты на осуществление 72 проектов на сумму 3 миллиарда евро, из которых почти 2 миллиарда евро уже освоены.