Пастора Эндрю Брансона приговорили к домашнему аресту

Двух членов террористической организации FETÖ задержали в Азербайджане и Украине

Американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве Гюленистской террористической группе (FETÖ) и террористической группе PKK, приговорили к домашнему аресту из-за «состояния здоровья».

Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.

В соответствии с решением суда, Брансону запрещено покидать свой дом либо улетать за пределы страны.

Эндрю Брансон удерживается в Турции с октября 2016 года. Ранее суд постановил оставить его под стражей, отклонив ходатайство адвоката о его освобождении.

Как сообщил судья, следующее слушание по делу Брансона состоится 12 октября.

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в FETÖ, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан.

Вскоре после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным в котором выражал сожаление в связи с провалом плана путчистов.

В сообщении, сохранившемся в мобильном телефоне Брансона, говорится: «Мы ожидали событий, которые всколыхнули бы турков. Сформировались необходимые условия для возвращения к Иесусу. Попытка переворота стала настоящим шоком. Многие турки поверили в военных, как это было ранее в течении истории. Однако на сей раз было поздно. Думаю, что ситуация ухудшится, но в итоге мы победим».

В результате попытки переворота погибли более 250 человек, более 2 тысяч человек получили ранения.