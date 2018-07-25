Эрдоган отбыл в ЮАР для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц БРИКС

Эрдоган и Путин на полях БРИКС обсудят энергетику и Сирию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган направился в Йоханнесбург для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц БРИКС.

Самолет «TUR» с главой Турецкого государства на борту вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 12:40 по турецкому времени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

«Я планирую обсудить с президентом России тему Сирии, в частности, ситуацию в провинциях Дераа и Идлиб», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в ЮАР.

Эрдоган посетит саммит в качестве действующего председателя Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Турецкого лидера в поездке сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан и др.

В саммите принимают участие президент ЮАР Кирилл Рамафоза, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишель Темер, а также представители бизнес-кругов.

Это второе международное мероприятие, в котором принимает участие Эрдоган после переизбрания на пост президента Турции 24 июня.

«Лидеры стран-участниц БРИКС и представители бизнес-кругов соберутся для обсуждения вопросов, которые повлияют на будущее БРИКС», — сообщил министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэвис.

Министр отметил, что в ходе саммита будут обсуждаться такие вопросы, касающиеся сферы энергетики, производства, технологий, финансов и горнодобывающей отрасли не только на африканском континенте, но и во всем мире.

На «пятерку» БРИКС приходится 40 процентов населения планеты, 20 процентов мирового ВВП.

Общий объем внешней торговли стран БРИКС в прошлом году составил 5,9 триллиона долларов.

В прошлом году общий объем экспорта Турции в пять стран-членов БРИКС составил 7,3 млрд долларов, а импорта из этих стран — 53,4 процента.