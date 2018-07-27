Анкара опровергла утверждения о сделке с США по обмену гражданки Турции и пастора

Информация о сделке между Анкарой и Вашингтоном по освобождению гражданки Турции Эбру Озкан, задержанной по надуманным обвинениям в Израиле, в обмен на передачу США американского пастора Эндрю Крейга Брансона не имеет под собой никаких оснований, сказал Агентству Анадолу высокопоставленный источник в руководстве Турции.

Источник подчеркнул, что официальная Анкара не намерена как-либо влиять на позицию независимых судебных инстанций Турции.

Ранее в американских СМИ прошла информация о том, что Анкара и Вашингтон договорились об освобождении гражданки Турции в Израиле в обмен на передачу США американского пастора.

Гражданка Турции Эбру Озкан, задержанная 11 июня в Тель-Авиве при посадке на рейс в Турцию, была освобождена через месяц. В ходе поездки в Израиль Эбру Озкан посещала Иерусалим.

27-летняя гражданку Турции обвинили в связях с террористическими организациями и угрозе безопасности Государства Израиль. 16 июля Озкан вернулась на родину.

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон, арестованный в Турции по обвинению в в шпионаже и пособничестве Гюленистской террористической группе (FETÖ) и террористической группе PKK, был переведён под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.

Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года и освобожден при условии нахождения под домашним арестом.

Согласно данным следствия, под предлогом религиозной деятельности Брансон тесно контактировал с террористическими течениями FETÖ и PKK.