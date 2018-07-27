Эрдоган и Путин встретились на полях БРИКС

Эрдоган и Путин на полях БРИКС обсудят энергетику и Сирию

Вторая за год встреча президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина прошла на полях 10-го саммита БРИКС в ЮАР.



Приоритетом повестки дня переговоров стал сирийский конфликт.

Любые проявления солидарности между Россией и Турцией вызывают у некоторых чувство зависти, заявил президент Эрдоган в ходе встречи.

«Прежде всего, хотел бы от своего имени и от имени турецкой делегации выразить удовлетворение в связи с возможностью встретиться с вами в рамках саммита БРИКС», — сказал президент Эрдоган, обращаясь к российскому коллеге перед началом двусторонней встречи.

Президент Турции отметил, что российско-турецкие связи динамично развиваются во всех сферах.

«В настоящее время турецко-российские отношения переживают очень серьезный подъем во всех сферах, в частности, политической, военной, экономической, культурной», — сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства напомнил, что Анкара и Москва нацелены на доведение объема взаимного товарооборота до 100 миллиардов долларов.

«Уверен, что при таком темпе мы достигнем и этой цели, потому что у нас есть стремление к этому. Есть очень хорошие подвижки в сфере туризма. Полагаю, что в этом году Турцию посетят 6 миллионов туристов (российских - ред.). Но вместе с тем, мы видим, что любые проявления солидарности между Россией и Турцией вызывают у некоторых чувство зависти», — сказал президент Эрдоган.

Владимир Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение в связи с представившейся возможностью встретиться с турецким коллегой.

«Мне очень приятно вас видеть здесь, уважаемый господин президент, на полях саммита БРИКС. Я уже вас поздравлял с внутриполитическими победами, хочу еще раз это сделать», — сказал он.

Говоря о развитии двусторонних отношений, российский лидер отметил, что они достигли весьма высокого уровня.

«Наши двусторонние отношения находятся на подъеме, совершенно очевидно. И в области преодоления кризисов, прежде всего, конечно, я имею в виду сирийский кризис, и в сфере экономики, которой мы с Вами постоянно уделяем повышенное внимание. В прошлом году товарооборот вырос на 40,5 процента, превысил 22 миллиарда долларов. А за первые пять месяцев этого года вырос еще на 46 процентов. По плану реализуются все наши крупные проекты», — сказал Путин.

«Очень рад возможности увидеть вас и «сверить часы» по поводу нашей совместной работы», — добавил президент России.

С турецкой стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Хакан Фидан.