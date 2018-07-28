В Анкаре прошли российско-турецкие консультации по Сирии

Российская делегация, возглавляемая спецпосланником президента России по Сирии Александром Лаврентьевым, 27 июля провела консультации в Анкаре с турецкими дипломатами, военными и разведчиками.

Особое внимание было уделено ситуации в провинции Идлиб, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

«Состоялось подробное рассмотрение текущей ситуации в Сирии в свете предпринимаемых Россией и Турцией усилий по искоренению там терроризма. Особое внимание было уделено обстановке в зоне деэскалации в Идлибе», — говорится в сообщении.

Российская делегация также подняла вопрос о необходимости репатриации сирийских беженцев и связанной с этим подготовкой.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.