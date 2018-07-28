В Замбии состоялась церемония встречи президента Эрдогана

Эрдоган отбыл в ЮАР для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц БРИКС

В столице Замбии Лусаке прошла церемония официальной встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Самолёт с главой турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту имени Кеннета Каунды в Лусаке в 14:45 по турецкому времени.

Президента Турции и его супругу Эмине Эрдоган встречали президент Замбии Эдгар Лунгу и его супруга Эстер Лунгу.

Прозвучали государственные гимны Турции и Замбии.

Главы государств представили друг другу делегации двух стран.

В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул высокий потенциал сотрудничества двух государств в различных сферах.

По словам президента, к декабрю этого года запланирован запуск регулярных рейсов между Турцией и Замбией, что станет отличной возможностью для развития туризма в стране.

В церемонии встречи президента Турции приняли участие глава МИД Замбии Джозеф Маланджи, другие министры, замбийский посол в Анкаре Джозеф Чиленги, посол Турции в Лусаке Шебнем Инджесу, сотрудники дипмиссии.

Президента Турции в ходе визита сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, депутат от Партии справедливости и развития от провинции Диярбакыр Мехди Экер, депутат от Партии националистического движения (MHP) от провинции Кайсери Исмаил Оздемир.