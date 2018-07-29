Саммит Турции, России, Франции и Германии по Сирии пройдёт в Стамбуле — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о намерении провести саммит Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию, он должен пройти 7 сентября в Стамбуле.

«7 сентября в Стамбуле будет саммит России, Германии, Франции и Турции, посмотрим, что мы можем сделать [по сирийской проблематике]», — сказал президент.

Эрдоган также заявил, что, помимо этой встречи в Стамбуле, состоится саммит РФ, Турции и Ирана в Тегеране. «Конечно, мы продолжим наше сотрудничество с Россией вне саммита в Стамбуле. После саммитов в Сочи и Анкаре аналогичное мероприятие пройдет в Тегеране. Тогда у нас будет возможность обсудить все эти темы», — подчеркнул президент Турции.

«У нас была возможность обсудить Сирию во время саммита БРИКС в ЮАР. Я попросил его [Путина] принять необходимые меры против возможных атак режима на Идлиб, которые мы неприемлем. Как вы знаете, мы установили 12 наблюдательных постов в Идлибе», — добавил Эрдоган.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране.

4 апреля саммит по сирийскому урегулированию лидеры России, Турции и Ирана провели в Анкаре. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне. Очередной саммит в данном формате был запланирован в Тегеране.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.