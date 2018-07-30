Эрдоган предложил лидерам БРИКС принять Турцию в блок

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге в ЮАР призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС.



«Я сказал, если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган журналистам в прошедшую пятницу.

Турецкий лидер также сообщил, что члены БРИКС тепло приветствовали его предложение.

«Особенно Китай заявил, что выступает за расширение. Я видел, что они рассматривают возможность участия других стран в этой платформе. Они не против», — сказал президент.



«Мы с этими пятью странами (БРИКС) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли своё место в БРИКС», — сказал Эрдоган, отметив потенциал партнёрства Турции со странами БРИКС в сфере экономики, инвестиций и научно-технических разработок.



Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличивать число стран БРИКС пока не планируется, но отметил, что лидеры стран БРИКС не исключили в перспективе расширения числа участников группы. Он добавил, что кандидаты на вступление в БРИКС проявляют желание, но все коллеги по организации относятся к этому осторожно. По словам российского президента «организация открыта», но вопрос присоединения новых членов требует «дополнительной проработки».



Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге.

В ходе переговоров участники обсуждали вопросы укрепления многосторонних отношений, а также роль организации в обеспечении мира и безопасности.

Лидеры стран БРИКС также подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам 10 лет работы организации. Подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса.