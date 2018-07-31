Язык угроз со стороны США неприемлем — Совета нацбезопасности Турции

Язык угроз, используемый США в отношении Турции, является неуважением к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ).

Кроме того, в заявлении СНБ отмечается, что решения и заявления США, увязывающие проекты в оборонной сфере, в рамках которых Турция выполняет все свои обязательства, с условиями, противоречащими международным соглашениям, нанесут непоправимый урон стратегическому партнёрству и доверию между двумя странами.



В понедельник СНБ провёл первое заседание после перехода страны на президентскую форму правления под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Заседание состоялось в Президентском комплексе в Анкаре.

В заседании приняли участие вице-президент Турции Фуат Октай, министр юстиции Абдулхамит Гюль, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и командующие родами войск.



Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили в прошлый четверг о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство.



Ранее официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил, что США в последние годы предприняли несколько шагов, чтобы подорвать стратегическое партнерство с Турцией и ослабить отношения, которые были прочными и взаимовыгодными. Однако он также отметил, что отношения между Турцией и США можно спасти и вывести на новый уровень, если Вашингтон с пониманием отнесется к опасениям Анкары в сфере безопасности.