В Сингапуре состоялась первая министерская встреча Турции и АСЕАН

В рамках 51-го заседания министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре впервые прошла встреча министров АСЕАН и Турции в трёхстороннем формате.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу провёл переговоры с генсеком АСЕАН Дато Падукой Лим Джок Хой и главой МИД Сингапура Вивиан Балейкришнан, который является действующим председателем ассоциации.

Подобного рода встреча организована впервые после того, как Турция получила статус «секторального» партнера АСЕАН по диалогу.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников в Анкаре, стороны обсудили перспективы сотрудничества Турции со странами АСЕАН.

Также запланированы двусторонние встречи Чавушоглу с его коллегами из других стран-участниц ассоциации.

Анкара начала сотрудничество с АСЕАН в 1999 году. Первый саммит АСЕАН с участием Турции прошёл в 2013 году.