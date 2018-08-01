11-месячный ребёнок и его мать погибли в результате атаки РКК

Жена военнослужащего ВС Турции Нурджан Каракая и её 11-месячный ребёнок погибли при подрыве автомобиля в районе Юксекова турецкой провинции Хаккари. Об этом сообщили источники в силах безопасности Турции.

Согласно информации, взрывное устройство было установлено террористами РКК на обочине дороги и сработало, когда мимо него проезжал автомобиль.

Жертвы нападения были доставлены в Государственную больницу Юксекова, однако, несмотря на усилия врачей спасти их жизни не удалось.

В регионе продолжается контртеррористическая операция.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооружённого конфликта с РКК в результате нападений террористов погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 мирных граждан. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РКК.