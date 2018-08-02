Российские депутаты осудили санкции США против Турции

Турция выразила протест против санкций США и призвала отказаться от них

Российские парламентарии осудили решение США о введении санкции в отношении двух турецких министров.

Замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа в интервью Агентству Анадолу заявил, что санкционный процесс превратился для США в рутину.

«Каждый день мы получаем новости о том, что США ввели санкции или объявили торговую войну против тех, кто не хочет действовать так, как этого хочет Вашингтон. В то же время в США связываются с политиками и организациями, совершающими чудовищные нарушения прав человека, но готовыми делать всё, что им прикажут», — сказал депутат.

Чепа считает, что санкции причиняют личные неудобства, касающиеся поездок за границу. США также используют свою позицию финансового монополиста и замораживают счета людей, отметил он. «Но люди умные. Они быстро учатся обходить санкции. Так что в конце концов санкции теряют смысл и не имеют большого влияния», — уверен Чепа.

Сенатор Игорь Морозов сказал Анадолу, что любые санкции «контрпродуктивны», как это видно на примере санкций ЕС и США против России.

«Нет сомнений, что санкции разрушают доверие и вследствие этого экономические, торговые отношения меняются. Но, с другой стороны – открываются новые возможности для сближения с другими странами, например – с Россией, а также форматами – БРИКС, ШОС, ЕАЭС», — отметил Морозов.

Депутат сказал также, что США ведут разрушительную работу, которая может привести к самоизоляции.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Минфин США по поручению президента Дональда Трампа ввёл санкции в отношении министру юстиции Турции Абдульхамита Гюля и министру внутренних дел Сулейману Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, обвиняемого в Турции в шпионаже и пособничестве террористам.

Оба министра сыграли роль в задержании пастора в 2016 году и его последующем аресте, пояснили Сандерс, отметив, что будут также заблокированы вероятные активы двух турецких министров в США.

В соответствии с американским законодательством, лицам, попавшим в санкционный список, запрещено проводить торговые операции с гражданами США.