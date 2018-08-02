Турция выразила протест против санкций США и призвала отказаться от них

Анкара опровергла утверждения о сделке с США по обмену гражданки Турции и пастора

Министерство иностранных дел Турции выразило решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвало США отказаться от этого «неправильного решения».

«На агрессивное отношение США, которое не послужит каким-либо целям, будет дан незамедлительный и адекватный ответ. Призываем США отказаться от этого ошибочного решения», — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости, поскольку США неуважительно вмешиваются в юридическую систему Турции, что противоречит сути отношений между двумя странами.

США объявили о введении санкций против министра юстиции Турции Абдульхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, приведя в качестве обоснования этому требование об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Брансона, в отношении которого в Турции продолжается судебный процесс. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«По распоряжению президента Минфин вводит санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции, которые сыграли роль в задержании и аресте пастора Бронсона», — сказала Сандерс.

Согласно письменном у заявлению Минфина США, Гюль и Сойлу внесены в санкционный список из-за того, «что возглавляют структуры, сыгравшие роль в том, что Брансон оказался в заключении».

По американским законам, у лиц, внесенных в санкционный список, замораживаются предполагаемые активы на территории США. Кроме того, им запрещается устанавливать торговые отношения с гражданами США.

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Гюленистской террористической группе (FETÖ) и PKK, был переведён под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.

Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года и освобождён при условии нахождения под домашним арестом.