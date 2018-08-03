Помпео и Чавушоглу договорились работать над разрешением проблемных вопросов

Турция выразила протест против санкций США и призвала отказаться от них

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.

«Они обсудили ряд вопросов, провели конструктивную беседу. Они договорились продолжать работу по разрешению проблем между двумя странами», — заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

За последние 15 дней Чавушоглу и Помпео провели четыре телефонных разговора.

Обсуждались ситуация в Сирии, темы экстрадиции главаря террористического течения Фетуллаха Гюлена, передачи Турции самолётов пятого поколения F-35, а также суда над американским пастором Эндрю Брансоном.

Последний телефонный разговор состоялся 1 августа по инициативе американской стороны.

Решение о встрече глав МИД в Сингапуре было согласовано ещё до введения США санкций в отношении глав Минюста и МВД Турции.