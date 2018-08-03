Эрдоган озвучил план действий на первые 100 дней правительства

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал план действий первых 100 дней правительства Турции.

Глава государства выступил с программным заявлением в культурном центре «Бештепе» в присутствии 16 членов кабинета министров.

Президент сообщил, что возглавляемое им правительства планирует до конца августа обнародовать Среднесрочную программу действий. Кроме того, ведется подготовка Стратегического плана на 2019-2023 года. «Этот документ будет готов к концу ноября», — пообещал глава государства.

По словам Эрдогана, уже за первые 100 дней работы правительства Турции, планируется завершить реализацию более тысячи проектов. Наиболее крупные 400 проектов нашли отражение в краткосрочной программе правительства.

«400 крупных проектов на общую сумму около 46 миллиардов турецких лир, которые планируется реализовать в ближайшие три месяца, станут стимулом для дальнейшего развития Турции», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в период, когда Турция сталкивается с давлением и угрозами в самых различных областях, Анкара должна полагаться лишь на собственные силы.

Президент подчеркнул, что Турция не откажется от проектов в сфере оборонной промышленности.

«Проекты в сфере оборонной промышленности представляют особую значимость. 48 из 400 крупных проектов, включенных в краткосрочный план деятельности правительства, относятся к оборонной сфере», — констатировал Эрдоган.

Касаясь ситуации в регионе, президент выразил надежду на то, проблемы в отношениях между Турцией и США, не отразятся на реализации совместного Плана действий по сирийскому Мюнбичу.

Эрдоган сообщил также, что в ближайшие месяцы будет восстановлена деятельность генеральных консульств Турции в Мосуле и Басре в Ираке.

Президент заявил, что против Турции ведется экономическая война, однако причин для беспокойств нет. «Мы выйдем победителями и из этой войны», — подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, приоритетными направлениями для экспорта будут рынки Китая, России, Мексики и Индии.