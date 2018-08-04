Действия США в связи с делом Брансона являются серьёзным проявлением неуважения — Эрдоган

Турция выразила протест против санкций США и призвала отказаться от них

Действия США, в частности в связи с делом пастора Брансона, не соответствуют духу стратегического партнёрства с Турцией и являются неуважительными, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент сообщил, что сегодня же поручит заморозить активы министров юстиции и внутренних дел США в Турции.

«Решение заморозить активы турецких министров юстиции и главы МВД в США нелогично. Турция также заморозит все активы министра юстиции и министра внутренних дел США, если таковые имеются», — сказал президент.

«Те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ», — добавил Эрдоган.

По его мнению, Анкара и Вашингтон смогут решить все возникшие вопросы, если в первую очередь будут учитываться стратегическое партнерство и сотрудничество, отвечающее интересам двух стран.

Президент отметил, что Турция не хочет вступать в игру, где в проигрыше останутся все стороны. Перенос политических и судебных споров в экономическую плоскость нанесет ущерб обеим сторонам, считает глава государства.

«Дипломатические каналы задействованы интенсивно. Считаю, что в скором времени нам удастся решить значительную часть спорных вопросов», — сказал Эрдоган.

Ранее министерство иностранных дел Турции выразило решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвало США отказаться от этого «неправильного решения».

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Гюленистской террористической группе (FETÖ) и PKK, был переведён под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.

Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года и освобождён при условии нахождения под домашним арестом.