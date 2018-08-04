Террористы YPG принуждают детей к участию в боях в Сирии

Террористы «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые являются вооруженным крылом PKK, продолжают ставить детей под ружьё и запрещают им общаться со своими семьями, говорится в докладе Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По сравнению с прошлым годом число детей, завербованных в ряды YPG/PKK, резко увеличилось.

«Вооруженные группировки должны прекратить привлекать детей к боевым действиям. Вербовать в ряды боевиков лиц младше 18 лет противозаконно, а ставить под ружье подростков младше 15 лет и вовсе считается военным преступлением», — говорится в докладе организации.

Дети, находящиеся в лагерях, были похищены без ведома их родителей, которые до сих пор не могут получить никакой информации о судьбе своих детей, говорится в докладе.

США должны оказать давление на поддерживаемых ими боевиков, чтобы те прекратили вербовать в свои ряды детей, говорится в докладе.

В докладе также нашли отражение интервью с восемью семьями похищенных детей.

В целом у этих семей были похищены шестеро девочек и два мальчика в возрасте 13-17 лет. Всех их содержат в учебных лагерях, лишь один из мальчиков погиб в боях в Ракке в возрасте 16 лет.

В докладе также приведены ссылки на данные ООН от 2017 года об участии детей в вооруженных конфликтах. Согласно приведенным сведениям, YPG/PKK в 2017 году поставили под ружье 224 детей, что в пять раз больше, чем в 2016 году.