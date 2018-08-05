Турция осудила попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Анкара решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции.

«С глубоким прискорбием восприняли весть о попытке покушения на президента Николаса Мадуро в ходе мероприятия, приуроченного к 81-й годовщине создания Национальной боливарианской гвардии. Турция решительно осуждает эту подлую атаку, направленную против президента Венесуэлы», – говорится в заявлении.

Выражается удовлетворение тем фактом, что сам Мадуро и его окружение не пострадали в ходе инцидента.

«В эти трудные времена Турция находится рядом с братским и дружественным народом Венесуэлы, президентом Мадуро, его семьей и членами правительства. Турция выступает за обеспечение безопасности и стабильности в Венесуэле, развитие этой страны, повышение благосостояния ее населения. Это очень важно с точки зрения региональной стабильности и мира на планете», – отмечается в документе.

В МИД Турции также пожелали скорейшего выздоровления семи военным, пострадавшим в результате покушения.

Ранее министр связи и информации Венесуэла Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время публичного мероприятия, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.