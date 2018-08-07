США являются надёжным другом и союзником Турции — посольство в Анкаре

Несмотря на напряженности в отношениях США остаются надёжным другом и союзником Турции, заявили во вторник в американском посольстве в Анкаре.

Турция и США имеют «активные экономические отношения», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Дипломатическая миссия также назвала «вымышленной и необоснованной ложью» сообщения о том, что представитель посольства предсказал падения курса турецкой лиры до 7 лир за доллар США.

Курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-американских отношений обновил исторический минимум, достигнув 5,41 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.



Нового рекордного минимума лира достигла после того, как в минувшую пятницу торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences — GSP). В США из Турции в прошлом году по программе GSP было поставлено товаров на 1,7 миллиарда долларов, что составляет около 17 процентов всего турецкого экспорта в США. Также отмечалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью 1,78 миллиарда долларов.



Предыдущий рекордный минимум турецкой национальной валюты, преодолевшей на минувшей неделе психологический рубеж 5 лир за доллар, был достигнут после того, как министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве Гюленистской террористической организации (FETÖ), а также в поддержке террористов PKK.

Анкара отвергла «язык угроз» со стороны США и ввела зеркальные санкции против Вашингтона.