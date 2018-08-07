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Турция и США достигли предварительного соглашения по поводу санкций

DAILY SABAH И РИА НОВОСТИ
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: Reuters
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Предварительное понимание было достигнуто между Турцией и США по поводу санкций Вашингтона в отношении двух турецких министров, сообщили во вторник дипломатические источники.

По данным источников, турецкая делегация посетит Вашингтон в ближайшие два дня.

Как американская, так и турецкая сторона подтвердили свою готовность решать проблемы дипломатическим путём.

Министерство финансов США на этой неделе ввело санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве Гюленистской террористической организации (FETÖ), а также в поддержке террористов PKK.

Анкара отвергла «язык угроз» со стороны США и ввела зеркальные санкции против Вашингтона.

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