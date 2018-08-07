Турция и США достигли предварительного соглашения по поводу санкций

Турция выразила протест против санкций США и призвала отказаться от них

Помпео и Чавушоглу договорились работать над разрешением проблемных вопросов

Действия США в связи с делом Брансона являются серьёзным проявлением неуважения — Эрдоган

Предварительное понимание было достигнуто между Турцией и США по поводу санкций Вашингтона в отношении двух турецких министров, сообщили во вторник дипломатические источники.

По данным источников, турецкая делегация посетит Вашингтон в ближайшие два дня.

Как американская, так и турецкая сторона подтвердили свою готовность решать проблемы дипломатическим путём.

Министерство финансов США на этой неделе ввело санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве Гюленистской террористической организации (FETÖ), а также в поддержке террористов PKK.

Анкара отвергла «язык угроз» со стороны США и ввела зеркальные санкции против Вашингтона.