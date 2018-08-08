Замглавы МИД Онал встретится с первым заместителем госсекретаря США Салливаном

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в среду встретится с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, следует из графика, распространенного пресс-службой Госдепа.



«Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан проведёт двустороннюю встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Госдепе», — говорится в графике.



Встреча состоится в среду в 11.00 по местному времени (18.00 мск).



Представитель МИД Турции сообщил во вторник, что турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом посетит США.



Минфин США на прошлой неделе ввёл санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Министерство иностранных дел Турции выразило решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвало США отказаться от этого «неправильного решения».

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Гюленистской террористической группе (FETÖ) и PKK, был переведён под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.