Переговоры Чавушоглу и Помпео — это важный сигнал, заявили в Госдепе США

Турция выразила протест против санкций США и призвала отказаться от них

Телефонные переговоры и личная встреча между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео являются важным сигналом касательно дела американского пастора Эндрю Крейга Брансона. Об этом заявила журналистам представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Отвечая на вопрос журналиста о том, достигнута ли договоренность между Вашингтоном и Анкарой по данному вопросу, Науэрт сказала: «Если бы мы достигли какой-либо договоренности, то пастор Брансон и другие американцы были бы здесь, у себя дома».

Спикер Госдепа отметила, что в связи с делом Брансона «прилагаются большие усилия». При этом Науэрт отказалась предоставить информацию об ожидаемой встрече между делегациями США и Турции в Вашингтоне.

Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению по обвинению в шпионаже и пособничестве Гюленистской террористической группа (FETÖ) и PKK.

Обвинительный акт в отношении американского пастора подготовил генеральный прокурор Измира Беркант Каракая.

Из обвинительного акта следует, что Брансон под маской религиозного деятеля совершал противоправные действия в поддержку течения Гюлена и террористов PKK, сотрудничал с указанными террористическими организациями, зная об их целях.

В документе говорится, что американский пастор проводил встречи с главарями FETÖ и знал их позывные.

Как следует из обвинительного акта, Брансон проводил встречи с так называемым бывшим «имамом» Эгейского региона, беглым членом FETÖ Бекиром Базом и его помощником Муратом Сафой.

Также пастор встречался с директором турецкого офиса международной правозащитной организации Amnesty International Танером Кылычом, арестованным по обвинению в причастности к вооруженной террористической организации.