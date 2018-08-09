Глава МИД России Лавров встретится с Чавушоглу в Анкаре 13-14 августа

Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование кризиса в Сирии в «астанинском формате»

Глава МИД России Сергей Лавров 13-14 августа в Анкаре встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и выступит на совещании послов и постпредов этой страны, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13-14 августа по приглашению главы МИД Турции примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях», — сказала Захарова.

«В рамках этого визита планируется выступление главы российского МИД на совещании послов, а также встреча с министром иностранных дел Турции в формате переговоров», — добавила она.

«В ходе переговоров внимание будет уделено актуальным вопросам международной повестки дня, состоянию дел в сирийском урегулировании и на Ближнем Востоке и в Закавказье, в Центральной Азии, на Украине и в Черноморском регионе», — рассказала Захарова.

Кроме того, министры рассмотрят повестку, связанную с дальнейшим развитием двусторонних торгово-экономических связей с упором на мониторинг осуществления ключевых проектов в сфере энергетики, в частности — строительству газопровода «Турецкий поток», сооружению АЭС «Аккую», добавила представитель МИД РФ.

Также будет рассмотрен график контактов на различных уровнях.