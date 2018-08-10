Трамп заявил, что повысил в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции

Эрдоган и Путин обсудили по телефону экономические и торговые отношения между Россией и Турцией после того, как Трамп заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в пятницу.

«Сегодня наш президент во время мероприятий в Байбурте провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обменялись мнениями о двусторонних торгово-экономических отношениях, а также обсудили ситуацию в регионе. Они с удовлетворением отметили, что эти отношения развиваются в положительном ключе. Они также положительно оценили сотрудничество в сферах оборонной промышленности и энергетики», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Эрдоган и Путин также обсудили развитие событий в Сирии в свете реализации астанинских соглашений.

Позже в ходе выступления в городе Гюмюшхане президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги разговора с президентом России, привлёк внимание к уровню турпотока из России в Турцию.

«Мы недавно говорили с уважаемым (президентом России Владимиром) Путиным. Мы укрепляем наши отношения. Ожидаем, что к нам в этом году приедет 6 миллионов туристов из России. В этом году Турцию посетили на 30 процентов больше российских туристов по сравнению с прошлым годом», — сказал Эрдоган.

В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона российских туристов, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего в прошлом году Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,8 процента превысило показатели 2016 года.