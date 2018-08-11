Шаги Вашингтона против Турции нанесут ущерб США — Эрдоган

Трамп заявил, что повысил в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции

Односторонние шаги Вашингтона в отношении Турции нанесут ущерб лишь интересам и безопасности США. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Взгляд Турции на кризис в отношениях с США», опубликованной в газете New York Times.

Турция и США уже 60 лет являются стратегическими партнерами и союзниками по НАТО, говорится в статье.

По мнению автора материала, США не способны понять и с уважением отнестись к опасениям турецкого народа.

«Вашингтон, пока не стало слишком поздно, должен отказаться от ошибочного мнения о том, что наши отношения [Турции и США] могут быть асимметричными, и примириться с тем, что у Турции есть альтернативы. Если Вашингтон не откажется от однобокого и неуважительного курса, то Турция будет искать новых друзей и союзников», — пишет Эрдоган.

По мнению автора статьи, если США не начнут уважительно относиться к суверенитету Турции и не докажут, что понимают угрозы, перед которыми оказался турецкий народ, то союз двух стран окажется в опасности.

Президент также коснулся темы реакции США на попытку переворота в Турции, предпринятую 15 июля 2016 года террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

«FETÖ попыталось совершить кровавый переворот в Турции. В ту ночь миллионы человек вышли на улицы для защиты своей Родины, так же как и американцы после нападения на Перл-Харбор, и 11 сентября. 251 невинный человек отдал жизнь за независимость Турции. Если бы подобные действия в отношении меня и моей семьи были успешными, то я тоже вошел в это число. Турецкий народ хотел, чтобы США конкретно осудили эту попытку переворота и заявили о солидарности с законным правительством Турции. Но США не сделали этого. Вместо того, чтобы поддержать турецкую демократию, Вашингтон с осторожностью призвал к «стабильности и миру в Турции». Также не выполнено требование Турции об экстрадиции Фетуллаха Гюлена, основанное на двустороннем соглашении», — пишет Эрдоган.

Автор материала также коснулся темы поддержки США PYD/YPG (сирийское крыло РКК).

«По предположению турецких властей, США за последние годы отправили PYD/YPG пять тысяч грузовиков и две тысячи грузовых самолетов с оружием. Правительство Турции неоднократно выражало обеспокоенность решением Вашингтона о поддержке союзников РКК на севере Сирии. К сожалению, эти слова не были услышаны, а американское оружие было использовано против турецкого народа, а также турецких сил безопасности в Сирии, Ираке и Турции», — говорится в статье.

Автор материала напомнил, что пастор Эндрю Брансон, являющийся гражданином США, был задержан в Турции по обвинению в поддержке террористической организации. В ответ США приняли ряд решений против Турции, которые привели к росту напряженности в отношениях между двумя странами.

«Я несколько раз во время наших бесед призывал Дональда Трампа к уважительному отношению к юридическому процессу. Но США сделали неприемлемые заявления в отношении дружественного народа и ввели санкции против ряда турецких министров. Это неприемлемое и нелогичное решение наносит ущерб нашей долгосрочной дружбе. Принцип Анкары заключается в следующем: вмешательство турецкого правительства в юридический процесс не соответствует Конституции и демократическим ценностям Турции», — пишет Эрдоган.

В статье отмечается, что Турция определила для себя срок, и, если США не прислушаются к Анкаре, то она сама примет решение.

Автор материала напомнил, что в 70-х годах, несмотря на возражения США, турецкие подразделения высадились на Кипре для предотвращения преступлений против турок-киприотов.

«В недавнем прошлом США не приняли во внимание обеспокоенность Турции по поводу угроз, исходящих из Сирии. Но Турция провела две операции, по итогам которых был закрыт путь ДЕАШ к границам НАТО, а боевики YPG были выведены из сирийского Африна. Турция, как и ранее, предпримет соответствующие шаги для защиты своих национальных интересов», — пишет Эрдоган.