Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита России, Турции, Германии и Франции

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе поездки в Анкару 13-14 августа обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию, сообщает МИД РФ.



«Министры рассмотрят ход подготовки к планируемому в скором времени в Турции четырехстороннему саммиту президентов России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию», — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.



Главы ведомств обсудят вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а также ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении. В нём также сказано, что министры поговорят о ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье, Центральной Азии, в Украине, в Черноморском регионе.



В июле президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции.

МИД России также заявил, что Москва готова упростить визовый режим для отдельных категорий турецких граждан.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года.

«Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран. Подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.