Тегеран готов к поддержке Анкары — МИД Ирана

Трамп заявил, что повысил в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции

Тегеран готов оказать посильную поддержку Анкаре в противодействии санкциям США, заявил официальный представитель МИД Ирана Бехрам Касыми.

В эфире государственного телевидения ИРИ, Касыми подверг критике антитурецкую политику Вашингтона. «Турция и турецкий народ могут успешно противостоять давлению, контролируемому извне», — сказал иранский дипломат.

Касыми подчеркнул, что Тегеран поддерживает Анкару на фоне решения США о введении санкций в отношении Турции.

По его словам Иран и Турция могут стать «хорошими друзьями». «Волю народа нельзя сломить деспотизмом и угрозами», — подчеркнул он.

Касыми отметил значимость регионального взаимодействия, отметив, что и другие государства региона должны почувствовать поддержку Ирана.