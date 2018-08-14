Будущий премьер-министр Пакистана выразил солидарность с Турцией

Главный кандидат на пост главы правительства Пакистана, Имран Хан, выразил поддержку Турции во время финансовых трудностей в стране.

«От имени народа Пакистана и себя лично я хочу, чтобы президент Эрдоган и народ Турции знали, что мы молимся за их успех в решении серьезных экономических проблем, стоящих перед ними», — написал Хан в Twitter.

Турецкая лира потеряла позиции за последнюю неделю из-за обострившихся отношений с США, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного по подозрению в поддержке террористических организаций в Турции. В начале августа министерство финансов США ввело санкции против главы министра юстиции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.



Президент США Дональд Трамп также санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно.

Накануне, министерство иностранных дел Пакистана раскритиковало санкции США против Турции.

«Турция является важной составляющей и двигателем мировой экономики. Народ и правительство Пакистана в очередной раз заявляют о своей поддержке Турции в ее стремлении к миру и процветанию. Исламабад будет всегда находиться рядом с Анкарой для достижения этих общих целей», - говорится в заявлении МИД Пакистана.

В заявлении отмечается, что Пакистан выступает против односторонних санкций в отношении любой страны, так как проблемы необходимо решать путем диалога и доброй воли.