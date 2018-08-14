В администрации США царит хаос — глава МИД Чавушоглу

В действующей администрации США царствует хаос, заявил во вторник министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Непонятно кто, что делает не только против Турции, но и в целом присутствует хаос в управлении», — сказал Чавушоглу.

Министр также выступил с призывом к США вернуться к диалогу для решения сложившихся проблем в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

«Есть озабоченность из-за атаки на Турцию, в том числе в странах Европы. Мы видим последствия давления доллара. Это меняет его авторитет. США должны отказать от этой ошибочной позиции. Есть два измерения: стабильность Турции, важная для ЕС. Второе: сегодня санкции против Турции, а завтра они могут быть применены против любой европейской страны. Это создает хаос. Если США хотят сохранить международное уважение, нужно с уважением относиться и к мнению и интересам других стран, вернуться к диалогу с Турцией», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция всегда выступает против, «когда США или другая страна применяет санкции».

«Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану. Когда одна страна принимает одностороннее решение, это не значит, что автоматически все другие страны должны присоединяться. Все озабочены решением США по Ирану, многие с ним работают, импортируют газ, и мы тоже продолжим импортировать его. США нужно прекратить эту беспардонность», — добавил глава МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что времена произвола в мировой политике прошли.

В то же время, Лавров заявил, что Москва считает нелегитимной политику ужесточения санкций со стороны США, это проявление стремления доминировать везде и во всем.

По словам главы МИД РФ, США, вводя санкции, наказывают, в том числе, и своих союзников.



«Эта политика не может быть основой для нормального диалога. И мне кажется, что она не может долго продолжаться», — добавил Лавров.

Лавров отметил, что санкции США, в том числе против Турции, подрывают все принципы мировой торговли.

«Про санкции я уже сказал: они незаконны, они подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения нелегитимны», — сказал он.