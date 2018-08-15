Сотрудничество России с Турцией не направлено против третьих стран — Москва

Сотрудничество России в Турции не направлено против третьих стран, в том числе Греции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, Россия не дружит с кем-то против кого-то, в частности, российское сотрудничество — просто для примера, потому что и этот тезис вбрасывался активно в медийное пространство — например, российское сотрудничество с Турцией не направлено против третьих стран», — заявила она на брифинге, комментируя ранее обнародованное заявление МИД Греции.

МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами России на высылку российских дипломатов. Греческий МИД назвал Россию «товарищем Турции по оружию», заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. Афины назвали ответные меры Москвы «произвольными и мстительными».