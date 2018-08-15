Террористы YPG продолжают закрывать школы на севере Сирии

Террористы «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые являются вооружённым крылом сирийского филиала террористической группы PKK — Партии «Демократический союз» (PYD), закрыли ещё две школы в подконтрольной им провинции Эль-Хасака на севере Сирии. Об этом сообщает структура YPG/PKK, ответственная за вопросы образования.

Школы закрыты по причине того, что не получили соответствующего разрешения террористов на деятельность в установленный срок. В сообщении отмечается, что занятия в школах «не соответствуют учебной программе» террористов.

Террористы YPG/PKK на протяжении трёх лет прививают детям в оккупированных им районах радикальные взгляды. Подобную пропаганду YPG/PKK изначально вела в младших классах, а в прошлом году террористы внесли изменения в учебную программу для 9 классов. В будущем учебном году изменения будут внесены и в учебную программу учащихся 10 и 11 классов.

Родители, желающие уберечь своих детей от пропаганды терроризма, предпочитают отдавать их в частные школы. Но YPG/PKK путем угроз и запугивания принуждает руководство частных школ вносить изменения в учебную программу.

На прошлой неделе по той же причине террористы YPG/PKK закрыли школы этнических ассирийцев в населенных пунктах Дирик и Дирбесия в районе Камышлы на северо-востоке Сирии.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.