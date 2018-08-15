Турецкий суд отказал в освобождении пастора Брансона из-под домашнего ареста

Суд турецкого Измира отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста.



Отмечается, что суд отклонил ходатайство защиты, которая добивается освобождения Брансона и права покинуть страну.

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Гюленистской террористической группе (FETÖ) и PKK, был переведён под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.



Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году.

В начале августа минфин США ввёл санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.



В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров.