Президент Эрдоган провёл телефонный разговор с Макроном

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсудил экономическое сотрудничество с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В ходе разговора Макрон отметил, что экономическая стабильность в Турции имеет важное значение для Франции.

Лидеры обменялись мнениями о двусторонних отношениях, а также обсудили ситуацию в регионе, сообщили источники в администрации президента Турции.

Кроме того, Эрдоган и Макрон обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, главным образом в провинции Идлиб.

Собеседники пришли к договоренности по вопросу проведения встречи между министром казначейства и финансов Бератом Албайраком и его французским коллегой в кратчайшие сроки.

Эрдоган и Макрон в ходе телефонного разговора отметили важность расширения экономических и торговых отношений, а также взаимных инвестиций Франции и Турции.