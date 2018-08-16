Россия упростит визовый режим для предпринимателей из Турции — Чавушоглу

Россия готова отменить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции. С таким утверждением выступил в среду министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на 10-м Совещании послов и постоянных представителей Турции в международных организациях, которая проходит в Анкаре.

«Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов», — приводит его слова телеканал ТРТ. По словам Чавушоглу, российско-турецкая рабочая группа обсудит данный вопрос после праздника Курбан-Байрам, который отмечается в стране в этом году с 21 по 24 августа.

В официальные паспорта входят, в том числе, паспорта высших чиновников и дипломатов.

В 2010 году было подписано соглашение, по которому граждане двух стран могли въезжать в Россию и Турцию на срок до 30 дней без визы. С 1 января 2016 года Москва приостановила действие безвизового режима с Анкарой. Эта мера была предпринята после того, как 24 ноября 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушной пространство Турции.

С 15 апреля 2016 года Анкара ввела визовый режим в отношении российских граждан, въезжающих в Турцию по служебному паспорту. При этом обладатели дипломатического и общегражданского паспортов по-прежнему могли посещать Турцию без получения визы. С 1 июня 2016 года турецкая сторона расширила визовый режим в отношении профессиональных водителей и сопровождающих их лиц, имеющих российское гражданство и осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в Турцию.

В октябре 2016 года турецкая сторона подняла вопрос об отмене введенных ранее визовых ограничений. Однако после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года Москва приняла решение о заморозке переговоров по этому вопросу на неопределенный срок.