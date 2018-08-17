Главы оборонных ведомств РФ и Турции обсудили региональную безопасность и ситуацию в Сирии

Актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество обсудили министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве в пятницу, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан также участвовал в переговорах в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает в пятницу Агентство Анадолу.

«Самолет с Акаром и Фиданом на борту вылетел в Москву сегодня утром. В Москве была организована торжественная церемония их встречи, Акар и Фидан провели переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими официальными лицами», — сообщило агентство.



«Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев», — сообщили журналистам в Минобороны России.



Кроме того, в ходе переговоров «были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции».



«Встреча прошла в конструктивном ключе», — заявили в Минобороны России.