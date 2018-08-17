«США не могут себе позволить потерять Турцию»

США не могут позволить себе потерять Турцию. Об этом говорится в одноименной статье бывшего заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Брайзы, опубликованной в Washington Post.

Брайза убежден, что решение президента США Дональда Трампа удвоить таможенные пошлины на турецкую сталь и алюминий, а также его планы по расширению антитурецких санкций, привели к угрожающему росту напряженности в отношениях между двумя странами. «Это непредсказуемое и враждебное поведение, направленное на нанесение максимального ущерба союзнику по НАТО», - констатирует дипломат, характеризуя действия Трампа.

По мнению Брайзы, решения администрации США, преследующие цель подорвать турецкую экономику, равносильны отказу от союзнических отношений с Турцией. «Отказываясь от Турции, Трамп сводит на нет деятельность США на Ближнем Востоке, ставит под угрозу еще не завершившиеся усилия коалиции по борьбе против ДАЕШ. Ведь судя по последним данным, эта террористическая организация вынашивает серьезные планы по возвращению на сцену», — пишет Брайза.

По мнению Брайзы, есть целый ряд причин, по которым США не могут отказаться от партнерства с Турцией. Одна из них, считает он, это расположенная в Турции база Инджирлик, являющаяся одной из ключевых американских военных баз за рубежом.

«Проведя на Ближнем Востоке 13 лет из своей 23-летней дипломатической карьеры, я убедился в том, насколько важна эта база. Она имеет жизненно важное значение. Пока существует угроза ДАЕШ, война далека от завершения», — отмечает Брайза.