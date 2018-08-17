Турецкий суд вновь отказал в освобождении пастора Брансона из-под домашнего ареста

Суд турецкого Измира снова отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, сообщает в пятницу телеканал NTV со ссылкой на источник в суде.



Отмечается, что такое решение суд принимает уже в третий раз. В среду суд отклонил ходатайство адвоката Брансона о его освобождении и предоставлении возможности покинуть страну.



Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона.

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Гюленистской террористической группе (FETÖ) и PKK, был переведён под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что этот шаг не связан с «торговыми и иными вопросами».



Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.