Йылдырым и Володин обсудили успехи общих с Ираном действий в Сирии

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым и председатель Госдумы России Вячеслав Володин обсудили успехи солидарных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.



«Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством», — сказал Володин в субботу на встрече в Анкаре с председателем парламента Бинали Йылдырымом.



«И сегодня мир пришёл на многострадальную сирийскую землю», — добавил председатель Госдумы.



«Да, я согласен. В эти непростые дни нам нужно укреплять нашу солидарность», — заявил в ответ Йылдырым.



Перед встречей делегация Госдумы во главе с Володиным осмотрела ту часть здания парламента, куда во время июльской попытки переворота в Турции в 2016 году попала бомба.



В субботу делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, основателем которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган.



В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч председателя Госдумы с руководством республики.