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Йылдырым и Володин обсудили успехи общих с Ираном действий в Сирии

РИА НОВОСТИ
АНКАРА
Опубликовано
Фото: АА

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым и председатель Госдумы России Вячеслав Володин обсудили успехи солидарных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.

«Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством», — сказал Володин в субботу на встрече в Анкаре с председателем парламента Бинали Йылдырымом.

«И сегодня мир пришёл на многострадальную сирийскую землю», — добавил председатель Госдумы.

«Да, я согласен. В эти непростые дни нам нужно укреплять нашу солидарность», — заявил в ответ Йылдырым.

Перед встречей делегация Госдумы во главе с Володиным осмотрела ту часть здания парламента, куда во время июльской попытки переворота в Турции в 2016 году попала бомба.

В субботу делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, основателем которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч председателя Госдумы с руководством республики.

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