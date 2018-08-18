Экономическое давление на Турцию не изменит её курс – Эрдоган

Противники Турции пытаются воздействовать на неё экономическими рычагами давления, однако страна не изменит свой курс, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона.



«Противники Турции пытаются повлиять на наш курс экономическими методами… Но мы идем вперед уверенными шагами и продолжим наш путь, никто не поставил и не поставит нас на колени, и не сокрушит», — заявил Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам перед началом очередного съезда возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

Глава государства отметил, что Турция не склонится перед державами, стремящимися улучшить свое благосостояние за счет эксплуатации ресурсов других стран. «Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления», — сказал президент.

Глава государства отметил, что нацию, которая обладает мужеством и интеллектом, невозможно сокрушить. «Призываю противников Анкары отказаться от попыток играть с национальными интересами Турции. Турецкий народ готов противостоять любым вызовам для достижения поставленных целей», — сказал Эрдоган.



Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.



В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.

Турция продолжит операции в Сирии

Президент Эрдоган заявил далее, что ВС Турции очистят от террористов все районы севера Сирии, примыкающие границам Турции.

«То, что турецкая армия ранее предприняла в сирийских Джераблюсе, Эль-Бабе и Африне, будет продолжено в других районах Сирии, вплоть до границы с Ираком», — пообещал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Турция не позволит сформировать у своих южных границ зоны, подконтрольной террористам.

Глава государства отметил, что Анкара расширит рамки операций, руководствуясь принципом «Безопасность государства начинается за пределами её границ».

«Турция полна решимости любой ценой устранить угрозы национальной безопасности, исходящие с территории Сирии и Ирака», — подчеркнул Эрдоган.

Турция готова к реализации мега-проекта «Канал Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об активной подготовке к реализации проекта «Канал-Стамбул», который, по замыслу турецких властей, станет альтернативой Босфору.

«Протяженность новой водной артерии составит 43 км. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации», сказал президент.