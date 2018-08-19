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Парламент Турции создаст группу дружбы с парламентариями России

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: АА
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Парламент Турции создаст группу дружбы с парламентариями России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам визита в Анкару.

«В Госдуме есть группа дружбы с парламентом Турции, но у них такой группы нет. Сейчас приняли решение — мы это обсуждали на встрече — будут такую группу создавать», — сказал Володин журналистам в субботу.

Политик при этом подчеркнул потенциал межпарламентских отношений России и Турции.

«Возможности отношений с Турцией в рамках парламентского измерения далеко не использованы. Сегодня отношения России и Турции находятся на подъёме, но что касается парламентов, мы недостаточно работаем в этой сфере», — добавил он.

Володин во главе делегации Госдумы 17-18 августа посетил с рабочим визитом Анкару. В рамках визита состоялась встреча спикера ГД с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, также была проведена двусторонняя встреча с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

В субботу спикер ГД также принял участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития и встретился с её основателем президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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