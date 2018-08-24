Анкара осудила Тель-Авив за расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан

Анкара решительно осуждает решение Тель-Авива о строительстве тысяч новых жилых единиц на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

«Турция решительно осуждает решение Израиля о строительстве более 2 тысяч новых жилых единиц в незаконных поселениях на оккупированном Западном берегу Иордана», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В заявлении подчеркивается, что действия правительства Израиля нарушают нормы международного права и соответствующие резолюции ООН, несут в себе риск эскалации конфликта в регионе.

«Противодействие шагам, нарушающим права палестинцев — обязанность мирового сообщества, как с правовой, так и с нравственной точек зрения. Призываем международную общественность предпринять соответствующие шаги в этом направлении», — говорится в заявлении.

Израиль с 1967 года построил на оккупированном Западном берегу реки Иордан 131, в Восточном Иерусалиме — 10, на холмах Западного берега Иордана — 116 поселений.